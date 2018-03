Tour de France võtab snitti Vueltast ja F1-sarjast?

Kuigi poodiumitüdrukute kasutamine on olnud pikaaegne traditsioon, on naisõiguslased teema viimastel aastatel teravalt päevakorda tõstnud, kirjutab Marathon100.com. Väidetavalt mõjub naiste säärane kasutamine neid alandavalt ja on seksistliku alatooniga.