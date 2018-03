Zlatan MMil mängimisest: kui ma midagi tahan, siis ma teen seda

«Ma igatsen Rootsi koondist. Kui ma midagi tahan, siis ma seda ka teen,» sõnas Ibrahimovic hiljutises intervjuus. «Eks näis, sest tegu on keerulise küsimusega. Ma tunnen, et kui ma suudan hästi mängida, võin koondisesse naasta. Ma ei taha saada kohta ainult seetõttu, kes ma olen. Uks ei ole suletud.»

Huvitav, mida arvab ukse avatusastme kohta Rootsi peatreener Janne Andersson? Pärast MM-pileti kindlustamist küsiti mehelt Zlatani võimaliku naasmise kohta ja reaktsioon oli kõike muud kui optimistlik: «Uskumatu! See mängija lõpetas Rootsi esindamise alles poolteist aastat tagasi, aga me räägime temast ikka veel. Jeerum, me peaksime rääkima praegu nendest oivalistest mängijatest, kes meil praegu koondises on, arvan ma.»