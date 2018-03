Korvpalli otsepilt: kas Kalev/Cramo alistab Riia VEFi ka teist korda?

Riia VEF ja Kalev/Cramo on Ühisliigas omavahel mänginud 11 korda, seitsmel korral on võitud lätlased, neljal eestlased. Kalev tundis viimati võidurõõmu möödunud aasta detsembris, kui kodusaalis alistati VEF 98:94. Tolles mängus oli Kalevi parim Branko Mirkovic 27 punktiga, Isaiah Briscoe tõi tallinlastele 17 silma. Riia klubi teravaim korvikütt oli aga Alex Perez 21 punktiga.

Ühisliiga tabelis on Kalev 16 mänguga kogunud neli võitu ja 12 kaotust, millega ollakse eelviimasel kohal. VEFil on samuti neli võitu, ent üks kaotus vähem. See tähendab neile tabelis kümnendat positsiooni.