Tänak kinnitas, et jätkab Mehhikos: tuleme punktikatsele erilise autoga

«Pole just tore, et nii läks. Sõitsime hästi, olin rahul, esimene ralli kruusal. Aga nüüd saame vähemalt natuke päikesepaistet nautida ja fännidele aega pühendada,» rääkis Tänak.

Mis tema Toyotaga siis ikkagi juhtus? «Andmetest on näha, et turbo ütles äkitselt üles: mingi mehaaniline viga ja meil polnud seal midagi teha. Aga see on tehnikasport: vahel eksime meie, vahel veab tehnika alt. Nagu näha võib, siis mehaanikud panevad praegu mõningaid uusi osi külge, nii et homsele punktikatsele tuleme ühe erilise autoga!» lubas Tänak naasta. Võib seega aimata, et auto üritatakse punktikatseks võimalikult heasse korda saada ja sealt võimalikult palju punkte võtta.