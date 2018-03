Postimehe video: Jürgen Klopp on arhailise Premier League’i peale maruvihane

«Meil on mäng kolmapäeva õhtul 19.45 ja siis 12.30 laupäeval. Teisel meeskonnal on mäng 17.30. Kas te kujutate ette, kui suur see viietunnine vahe tegelikult on?» küsis Klopp eilsel pressikonverentsil ajakirjanikelt. «Ettevalmistust ja taastumist arvestades on see ülioluline.»

Sakslase arvates on naeruväärne, et Evertoni ja Liverpooli mäng tõsteti hommikule, samas kui Manchesteri klubid saavad mängida õhtusel ajal. Liigutuse taga on aga väga lihtne selgitus: seoses Meistrite liigaga peavad Liverpool ja City kindlasti mängima laupäevasel päeval ja mõlemal on liigas kavas suured derbimatšid, mille vastu on saareriigis suur publikuhuvi. Inglismaal ei tohi arhailise reegli tõttu aga päeval kell kolm algavaid mänge teleülekannetes näidata, mistõttu tuli üks kohtumine nihutada varasemaks, teine hilisemaks. Otsus tehti ilmselt sedapidi, sest magusamal telekellaajal on kasulikum näidata liiga kahe liidri duelli, kus City võib potentsiaalselt kindlustada tänavuse Inglismaa meistritiitli.