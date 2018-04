Jalgpalli otsepilt: suurest kaotusest toibuv vihane Trans võõrustab punktinäljas Tulevikku

Enne mängu:

Transi väravavaht Artur Kotenko: «Oleme valmis ning tahame head tulemust näidata, eriti sellepärast, et südames on viha eelmise tulemuse tõttu. Koondisepaus segas meie mängude rütmi. Aga jalgpall on sellepärast hea, et saame juba järgmises mängus oma olukorda parandada. Kodumäng on hea võimalus seda teha! Saame sellest aru, valmistume mänguks vastutustundega. Tulevikus on mõned väga ohtlikud mängijad, meie ülesanne on mitte lubada neil oma šansse realiseerida.»