Korvpalli otsepilt: Kalev ihkab edasipääsu, Himki kättemaksu. Kumb jääb peale?

Eelvaade:

Kuigi 1. aprill on naljapäev, on raske uskuda, et selles mängus nalja tegema hakatakse. Teada on, et Kalev/Cramo vajab play-offi pääsemiseks kindlasti võitu ühe suure üle (mängida on ka Zeniidi ja CSKAga, lisaks Tsmoki ja Astanaga, keda tuleb igal juhul võita). Himki omakorda on juba saanud kaks kaotust järjest (koos Euroliigaga on märtsis peetud üheksast mängust kaotatud koguni kuus). Lisaks mäletavad nii mängijad-treenerid, missuguste sõnadega Himki mänedžer oma kõrgepalgalised „töölised“ pärast Tallinnas saadud kaotust üle valas. Kalev teeks võiduga omamoodi ajalugu, sest seitsme Ühisliigas mängitud hooaja jooksul pole suudetud ühtegi liiga tippklubi järjest kodus ja võõrsil võita.

Seega, motivatsioon on kodumeeskonnal kahtlemata kõrge. Kuigi Kalev/Cramo on kõik senised kuus võõrsil peetud kohtumist Himkile kindlalt kaotanud (viimased kolm keskmiselt 30 punktiga), on meil seekord väike eelis, sest koguni viis vastaste mängumeest on vigastusega audis, kirjutab Kalevi kodulehekülg.

Himki selge liider on mõistagi Aleksei Šved (29, 198), kes valitseb nii Euroliiga kui Ühisliiga resultatiivsustabelit (Ühisliigat meie Isaiah Briscoe ees) ning viskas viimati Tallinnas 30 punkti. Lisaks Švedile on meeskonnas veel seitse NBA-kogemusega mängumeest: vanameister Sergei Monja (34, 202) ning jänkid Thomas Robinson (26, 208; drafti 5. valik 2012.aastal), James Anderson (28, 198), Tyler Honeycutt (27, 203), Charles Jenkins (29, 191) ja Malcolm Thomas (29, 206). Neist Honeycutt ja Anderson (mõlemalt viimati Tallinnas 7 punkti) vigastuse tõttu Kalevi vastu ei mängi.

Lisaks on vigastatute nimekirjas montenegrolane Marko Todorovic ja venelased Andrei Zubkov ning Dmitri Sokolov, ent see on väike lohutus, sest ka viimati Tallinnas oli nende kolme panus sisuliselt olematu. Robinson, kes viimati Tallinnas ei mänginud, pole pärast randmevigastust hooaja algusega sarnast hoogu leidnud – kaheksast mängust vaid ühes jõudis ta kahekohalise punktisummani (Uniksi vastu 14+8 lauda). Heas hoos on aga olnud Gill ja Thomas (mõlemad on märtsis viies mängus vähemalt 10 punkti visanud), rääkimata Švedist, kelle märtsikuu sooritused on jäänud vahemikku 16-26 punkti. Kindlaks põhimängujuhiks on kerkinud kauaaegne Serbia koondise mängujuht, OM-hõbe, nüüdseks koondisega hüvasti jätnud Stefan Markovic (29, 196), kes viimastes mängudes keskmiselt 25 mminuti jagu mänguaega teenib, ent tema visketabavus on olnud alla igasugust arvestust – viimasest 39 viskest on sisse läinud vaid seitse.

Himki on Ühisliiga tipus kaitselaudade arvestuses ning kahepunktivisete tabavuses. Seevastu kaug- ja vabavisketabavus, samuti ründelauad näivad olevat meeskonna nõrgem koht.