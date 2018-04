Viiberi debüüthooaega varjutasid vähesed mänguminutid, vallandamised ja kehvad tulemused

21-aastase Viiberi koduklubi Fonte do Bastardo jäi napilt põhihooajal esinelikust välja ning mängib Portugali meistrivõistlustel viienda kuni kaheksanda koha nimel. Tegelikult on võimalus hooaeg siiski medaliga lõpetada, sest sealse liiga reeglid näevad ette, et neljanda ja viienda koha klubid ristavad omavahel mõõgad ning võitja saab kaela medali ning üldarvestuses neljanda koha.

Eelmisel hooajal pronksise autasu teeninud Fonte do Bastardo jaoks on esikolmikust väljajäämine altminek. See hooaeg pole klubi jaoks ootuspäraselt kulgenud. Pärast detsembris Bakuus peetud eurosarja kohtumist hakkas kõik minema allamäge. «Olid mingid probleemid põhidiagonaali ja -tempoga. Meile öeldi, et nad haukusid treeneriga ja panid tina,» selgitas Viiber. Ta jätkas: «Eelmisel nädalal saadeti koju nurgaründaja, kes ei olnud õnnelik ja laiskles trennis. Omapärased põhjused.»

Viiber leidis, et treenerite ülesanne peaks olema mängijaid treeningutel motiveerida, kuid seda eestlane ei näinud. «Treener peab laisa kuti trennis töötama panema. Ma ei näinud, et treener oleks olnud kuri, pigem veidi pehmo,» iseloomustas Viiber noort treenerit, kelle näol on tegemist endise tippmängijaga.

Üks põhjus, miks Fonte do Bastardo nelja parema hulka ei jõudnud, olid erinevad vigastused, kuid Rakverest pärit Viiber nende küüsi ei langenud. Mõned väikesed hädad ja haigused olid, kuid treeningutel osalemist need Eesti meest ei seganud.

205-sentimeetri pikkune sidemängija astus enda hinnangul selle hooajaga karjääris sammu edasi, kuid kripeldama jäävad vähesed mänguminutid. «Olen teinud sammu edasi, mitte paigale seisma jäänud. Arenenud on tõstmine, tehnika ja liikumine. Ainuke asi, millega rahul ei ole, on mänguminutid. Treener ei usalda mind. Ka meeskonnakaaslased ei mõista, miks treener mind isegi üheks geimiks mängu ei pane,» selgitas Viiber.