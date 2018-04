Põlva Servitis pakitseb tiitlinälg

«Kullanälg on meil muidugi. Eriti põhjusel, et mängime finaalturniiri koduväljakul. Aga reaalsus on, et meie vastasteks on profivõistkonnad, kes treenivad enamasti kaks korda päevas. Meie oleme nelja finalisti seas ainuke, kes harjutab ainult õhtuti,» sõnab Serviti peatreener Kalmer Musting. «Samas üks asi on treenimine, teine asi konkreetne mäng konkreetsel päeval. Võrreldes eelmise või üle-eelmise aastaga oleme tänavu stabiilsemalt mänginud ja meeskonna esituste tase on olnud kõrgem. Seega arvan, et finaalivõimalused on meil tänavu reaalsemad.»