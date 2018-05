Võõrustajate juht- (ja lohutus)värava autor Joshua Kimmich oli veel kuraasikam: «Õiglane tulemus olnuks 7:2. Real oli ohtlik vaid kaks korda ja lõi kaks väravat. Meil oli rohkem võimalusi kui viimases Bundesliga mängus Hannoveriga, kuid tulemus on kahjuks sootuks teine.»

Ilmselt ei saa siiski pidada põrmugi juhuseks, et Real on tänavuses play-off’is võõrsil mänginud välja järgmised tulemused: Paris St. Germainiga 2:1, Torino Juventusega 3:0 ja Bayerniga 2:1. Avakohtumise õhtul ei rikkunud kuningliku klubi kurssi ka tõsiasi, et Cristiano Ronaldo vägev seeria – värav 12 kohtumises järjest – katkes. Planeedi parim pallur jäi täiesti anonüümseks: esimest korda viimase 39 Reali särgis peetud mängu jooksul ei saanud ta kirja ainsatki postide vahele suundunud pealelööki.