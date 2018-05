Endine maailma esireket loobus tippturniirist

23-kordne suure slämmi võitja Williams pole pärast lapse sündi kordagi veel saviliivaväljakul võistlusmängu pidanud. Sel hooajal on ta teinud kaasa kahel turniiril – Indian Wellsil ja Miami Openil.

Williamsi sõnul vajab ta veidi rohkem aega, et taas konkurentsivõimeline olla ning seetõttu otsustaski kahekordne Madridi Openi võitja turniirist loobuda.

«Tema loobumisest on väga kahju. Ta on selle spordiala suur tšempion ning on alati meie turniiril sõud pakkunud. Loodame teda siin ikkagi tulevikus veel näha,» ütles turniiri korraldaja Manolo Santana.