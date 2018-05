Klavan jäi Liverpooliga lepingu pikendamisest rääkides vaoshoituks

«Ta on suurepärane, väga hea jalgpallur. Tal on kõik, mida vaja. Loomulikult teeksin seda, aga sellel asjal on kaks poolt. Elu pole nii lihtne. Me kohtleme kõiki poisse austusega, mida nad väärivad, aga lõpuks on ainus asi, mida mängija tahab, olla algkoosseisus,» vihjas Klopp Eesti koondise kapteni paiguti vähesele mänguajale.