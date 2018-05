Rootslased asutavad sammu rallimaailma tuleviku suunas

Mitsubishi Mirage R5e jõuallikateks saab olema kaks elektrimootorit, millest üks veab esi- ning teine tagarattaid. Kahe mootori koguvõimsus saab olema 250 kw.

Mitsubishil on tavaline R5 tüüpi auto olemas ning see on osalenud nii Briti kui ka Aasia ja Vaikse ookeani meistrivõistlustel. MM-sarjas osalemiseks ei peeta seda aga piisavalt konkurentsivõimeliseks.

R5e tüüpi auto arendamine on Mparti direktoril Tomas Wengil kukla taga tiksunud juba viimased kaks aastat. «Olen kogu aeg mõelnud, et võiksime arendada ka elektril töötava ralliauto. Oli selge, mis suunas mootorite tööstus liigub. Seega oli igati loogiline hakata sellist autot arendama,» ütles Weng.

Wengi sõnul on auto arendamisel suurimaks väljakutseks see, kuidas akusid laadida ning kuidas saavutada akude pealt rallide läbimiseks vajalik kilometraaž. «Kuskilt tuleb alustada. Hea on see, et vajalik tehnoloogia on juba olemas ning meie peame seda edasi arendama läbi jõuseadme ja alternatiivsete kütuste,» ütles ta.

«Usun, et päev, mil näeme elektriautodele eraldi klassi või koguni elektriautode rallit, pole kaugel. Mõistan, et konservatiivsetele ralliinimestele see ei meeldi, kuid peame uudse tehnoloogia omaks võtma,» jätkas Weng.

Mitsubishi pole WRC sarjas osalenud pärast 2005. aasta hooaega. Selleks, et Mitsubishi uus auto üldse homologeeringu läbiks, tuleb neil FIA-lt oma projektile roheline tuli saada.