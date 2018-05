Soome jäähokikoondis sai MMil šokeeriva kaotuse

Soome oli see turniiri esimene kaotus ning esialgu jätkatakse veel liidrina, sest USA-l ja Kanadal on üks mäng pidamata. Taani alistas avamängus karistuvisete seeria abil Saksamaa 3:2, kuid kaotas seejärel soosikutele USA-le 0:4 ja Kanadale 1:7. Tänase võidu järel on neil koos viis punkti.