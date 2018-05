Venemaa prokuratuur: dopingupatune ei võtnud keelatud aineid ise sisse!

25-aastase Krušelnitski on seni raiunud aga nagu rauda, et keegi sokutas meldooniumi tema toidu sisse. Venelane on seni väitnud, et see juhtus kümmekond päeva enne proovi võtmist OAR-i koondise olümpiaeelses laagris. Seepärast kahtlustas Krušelnitski, et talle puistas joogi või söögi sisse dopingut treeningukaaslane, kes jäi olümpiale sõitvast koondisest välja.