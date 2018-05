Video: Liverpooli parimad kiirrünnakud sel hooajal

Just kiirrünnakud on sel hooajal olnud Liverpooli surmavaim relv. Sama meelt on ka Liverpooli endine ääremängija John Barnes, kes krooniti meeskonnaga kahel korral Inglismaa meistriks. «Mulle meeldib Liverpooli vaadata mängimas meeskondade vastu, kes mängivad lahtist mängu, sest see võimaldab Liverpoolil vasturünnakuid teha. Liverpool on selles valdkonnas Inglismaa parim, võib-olla isegi Euroopa parim,» ütles Barnes hiljuti.