Vanad vaenlased Conte ja Mourinho kohtuvad taas

Conte ja Mourinho vaheline konflikt on kestnud juba pikalt, aga hoogu juurde sai tüli eelmisel aastal karikavõistluste veerandfinaalis, kui samad klubid omavahel kohtusid ja Chelsea võttis N'Golo Kante väravast 1:0 võidu. Mehed oleksid väljaku ääres peaaegu käsipidi kokku läinud. Conte jaoks oli vastuvõtmatu Unitedi lõhkuv mängustiil ja peale Manchester Unitedi poolkaitsja Ander Herrera järjekordset viga kaotas mees hetkeks enesevalitsuse.

Sellega peatreenerite omavaheline tüli lõppu veel ei saanud, sest selle aasta alguses suudeti omavahel uuesti sõjajalg ülesse võtta. Mourinho vihjas Conte platsiäärsele käitumsele kui klounaadile, sellepeale vastas Conte, et kuna Mourinho on ka ise oma esimestel Inglismaa-aastatel nii käitunud, on portugallane ilmselt seniilselt dementne. Tüli jätkus veel erinevate süüdistuste ja solvangutega.

Reedel antud intervjuus lubas Conte siiski viisakaks jääda: «Homme surume käsi ja mõtleme ainult mängule. See ei ole tähtis mis (varasemalt) juhtunud on, me saame täiesti normaalselt omavahel läbi,» vahendab BBC.

Selle aastane karikafinaal on läbi aegade kolmas, kus omavahel kohtuvad Chelsea ja Manchester United. 1994. aastal võitis 4:0 Manchesteri võistkond, 13 aastat hiljem suutis lisaaja väravast 1:0 võita Chelsea. Sellel hooajal on klubid kohtunud omavahel kaks korda ja mõlemad võistkonnad on võidurõõmu tunda saanud.