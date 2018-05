Postimehe otsepilt: võrkpallikoondised võõrustavad Rakveres Belgiat ja Šveitsi

Avamängus Kosovost kindlalt 3:0 jagu saanud naiskond pole Šveitsi vastu mänginud pikka aega, viimati oldi vastamisi aastal 2004, kui kaotati 0:3. Varasemalt on veel saadud üks võit ja üks kaotus, ent need jäid 90ndatesse aastatesse.

Eesti koondise üks liidreid, nurgaründaja Anu Ennok on kolm viimast klubihooaega mänginud Šveitsis Pfeffingeni Sm' Aeschi naiskonnas ja tunneb sealset võrkpalli hästi. Ka vastaste peatreener Timothy Lippuner on kahel hooajal Ennokit juhendanud. «Umbes poolte mängijatega Šveitsi koondisest olen ma mingil hooajal koos mänginud. Üldiselt on neil noor ja andekas naiskond, ent kogemusi veel napib. Põhidiagonaal on neil puudu ja mõni mängija veel,» sõnas Ennok.

«Šveitsi temporündajad on pikad, üks neist ka üsna kiire ja üks nurgaründaja on korraliku rünnakuga. Suurim murekoht on neil vastuvõtt, sest puudub stabiilselt hea vastuvõtja. Seega peame ise hästi servima. Treener on väga hea taktik, kes kindlasti püüab meie vastu midagi välja mõelda,» lisas nurgaründaja.

Šveitsi peatreener Lippuner ütles, et ootab kõva lahingut. «Usun, et Rootsi on selle grupi favoriit ning Eesti ja Šveits võitlevad teise koha nimel. Ootan kõva võitlust ja on vägagi võimalik, et näeme viit geimi,» rääkis Lippuner. Šveitsil on avamängust kirjas 0:3 kaotus Rootsile, kellega Eesti kohtub laupäeval kell 17.00 samuti kodusaalis.

Naiskonna koosseis mänguks Šveitsiga: Ingrid Kiisk, Hanna Pajula, Nette Peit, Eliisa Peit, Eliise Hollas, Marje Rosenblatt, Kaisa Bahmatsev, Kristi Nõlvak, Julija Mõnnakmäe, Anu Ennok, Kristiine Miilen, Liis Kullerkann, Kertu Laak, Kristel Moor.

Tabeliseisu näeb SIIT.

Algrupis mängitakse kõigiga läbi kodus-võõrsil süsteemis, neli paremat pääsevad Final Four turniirile ja liiga võitja tõuseb järgmiseks aastaks Euroopa Kuldliigasse.

Alagrupimängude ajakava: 20.05 Kosovo-Eesti (20.00), 23.05 Eesti-Šveits (17.00), 26.05 Eesti-Rootsi (17.00), 30.05 Rootsi-Eesti (18.00), 03.06 Šveits-Eesti (17.30), 06.06 Eesti-Kosovo (17.00).

Meeskond kohtub vana tuttava Belgiaga

Meeste koondis läheb Kuldliiga teises alagrupimängus vastamisi vana tuttava Belgiaga, kellega viimati mängiti eelmisel suvel maailmameistrivõistluste kolmanda ringi turniiril. MM-finaalturniirile pääsu otsustanud kohtumise võitis Belgia 3:1.

Belgia on peatreener Gheorghe Crețu sõnul võrreldes Slovakkiaga teisest klassist meeskond, kuigi neil on mitmeid puudujaid nagu Sam Deroo. «Neil on piisavalt kvaliteeti ka suuremate tähtede puudumisel ja Slovakkiast on Belgia klassi võrra kõrgem. Ka neil noortel, kes koondisekutse on saanud, on selja taga väga edukad klubihooajad tugevates liigades ja mäng tuleb kahtlemata väga võitluslik,» sõnas Crețu ja kutsus võrkpallifänne Rakverre kaasa elama.

«Koduseinad on ülimalt olulised ja ma väga loodan, et inimesed leiavad tee Rakvere saali, et meile kaasa elada. See on esimene kodumäng ja usun, et fännid tahavad poisse üle pika aja taas väljakul näha,» lisas peatreener.

Euroopa tippu kuuluv Belgia oli avakohtumises 3:1 parem Rootsist. Sel aastal Belgia koondise ohjad üle võtnud itaallasest peatreener Andrea Anastasi lükkab favoriidikoorma Eesti õlule.

«Hooaja esimene pool on minu jaoks huvitav, sest õpin alles oma mängijaid tundma ja nemad peavad minu käekirjaga harjuma. Tean, et Crețu katsetab erinevaid koosseise ja seetõttu on kohtumiseks keerulisem valmistuda, aga meil on samuti omad mõtted, kuidas nende vastu tegutseda. Eesti meeskond on hetkel veidi paremas seisus kui meie, neil on kogenud mängijaid, kel seljataga tugev hooaeg Itaalias (Renee Teppan) ja Poolas (Robert Täht), aga läheme endast parimat andma,» kommenteeris Anastasi.

Eesti koondise koosseis mänguks Belgiaga: Kert Toobal, Andres Toobal, Markkus Keel, Renee Teppan, Oliver Venno, Henri Treial, Mart Naaber, Andri Aganits, Timo Tammemaa, Karli Allik, Robert Täht, Kristo Kollo, Rauno Tamme, Silver Maar, Rait Rikberg.

Alagrupis mängitakse kõigiga läbi kodus-võõrsil süsteemis, seejärel toimub Final Four turniir, kust pääseb kaks paremat meeskonda üleminekumängudele, et võidelda ühe koha eest uue nimega Maailmaliigasse: FIVB Volleyball Nations League'i.

Alagrupi kõiki tulemusi ja tabeliseise näeb SIIT.