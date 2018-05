Klopp videos Klavani kohta: ta on geenius!

Kui kord jõudis Klavani kätte hakkas klopp naerma ja lausus: «Ta on geenius! Tegelikult kui Ragnar Klavan usuks endasse sama palju, nagu mina temasse usun, oleks ta täielik maailma tippkeskkaitsja, nii lihtne see ongi.»

Lisaks sellele, tuli välja, et Klavan on meeskonnas ka treeningute ajal hinnatud mängija: «Kui ma annan poistele valiku, keda nad oma meeskonda tahavad kui me mängive viis viie vastu, siis on neil esimene vastus alati sama: Raggy.»