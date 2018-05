Räikkönen andis Toyota-kõlakate kohta jäämeheliku vastuse

Veebikülg RaceFans uuris pärast Monaco vormel 1 etappi Räikköneni käest, kas juttudel on tõepõhja all. «Kuulujutt ja väljamõeldis,» oli soomlase lühike vastus. «Ega see saladus ole, et mulle ralli meeldib, aga mingit lepingut mul küll pole. Neid jutte ikka kirjutatakse, aga mis see minu asi on,» leidis Räikkönen.