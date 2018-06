Magnus Kirt maagilise 90 meetri otsinguil

Jõunäitajates on varu kõige suurem

Rinnale võtab Kirt 135 ja sügavkükki teeb 160 kiloga. Saksamaa imemehe Johannes Vetteri jõunäitajatele ei pääse tema ega ka ilmselt ükski teine odaviskaja ligilähedalegi. Kirt surub rinnalt 145 kilo, Vetteri rekord lamadessurumises on aga 210 kilo. Eesti rekordimees teeb üht odameeste põhiharjutust ehk nn ülevedu 105, Saksamaa rekordimees aga 150 kiloga. Ent õnneks pole odavise tõstmine, kus jõunäitajad määravad medalivõitja. Kõige tähtsam on osata jõudu rakendada.

Heiko Väät: «Jõudu on Magnusel täpselt piisavalt 90 meetri viskamiseks. Õnneks on seda elementi palju lihtsam aastatega parandada kui tehnikat, mis peab olema noorest saati teatud tasemeni omandatud.»

Hoojooksu oskab viskesse üle kanda

Veel neli-viis aastat tagasi kuju poolest pigem keskmaajooksjat kui odaviskajat meenutanud Kirdi eelis konkurentide ees on mitmekülgsus. Tegeles ta ju noorena heal tasemel näiteks kõrgushüppe (rekord 2.10) ja suusatamisega, mis on loonud suurepärase põhja just tema ühele praegustest trumpidest – efektiivsele hoojooksule.

Väät: «Eks kuidagi tuleb ju nendele Saksamaa jõujuurikatele vastu saada. Hoojooksu võti on see, kas sa suudad viimastel sammudel kiirust kasvatada ja selle ka odasse üle kanda. Magnus suudab seda hästi, aga tööd on just hoojooksu lõpu osas veel palju teha.»

Viskekäsi ja -tehnika on head

Kirt hakkas odaviskele keskenduma alles pärast 20. eluaastat ja alistas esimest korda 80 meetri piiri 25-aastasena. Visketehnika poolest on ta aga noorteklassidest saati paistnud silma hea tehnikaga.

«Viskekäsi peab odaviskajal muidugi hea olema. Magnusel on hea pikk tõmme, ta suudab jalgadega kogutud kiiruse efektiivselt tõmbesse üle kanda.»

Psühholoogilisest madalseisut sai jagu

Kirt on tiitlivõistlustel kooliraha ära maksnud. Neljal esimesel suurvõistlusel jäi ta tagasihoidliku tulemusega kvalifikatsioonis pidama, ent mullu jõudis Londoni MMil esimest korda (kindlalt) lõppvõistlusele. Meenutame: ka Gerd Kanter põrus kolmel esimesel tiitlivõistlustel, kuid on tänaseks võitnud 11 medalit. Üleeilne Turu võistlus, kus Kirt hoolimata külmast ilmast ja kohutavast avakatsest Eesti rekordi välja võlus, kinnitas veel kord, et vaimse barjääri on ta nüüdseks ületanud.

«(Naerab.) Võtsime Magnuse jalgadest koos Marekuga (Kirdi lapsepõlvesõber ja suurim abiline Marek Vister – toim) pärast esimest Eesti rekordit kinni ja tõmbasime ta maa peale tagasi. Tegelikult on tal kogu aeg jalad maas, tähtsaks minemise probleemi temaga küll tekkida ei saa. Ka läbipõlemismurest on ta välja tulnud. Kõigil on paremaid ja halvemaid päevi. Ka maailma tipus on kõik lihast ja luust inimesed, keda võib heal päeval võita.»

Tervis peab vastu