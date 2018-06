Maailma sulgpall võitleb kurja kihlveokuradiga

Zulkiffli on sündinud USAs, tema säravaimaks saavutuseks jäi juunioride MM-tiitel. Meeste maailma edetabelis küündis Zulkiffli kõrghetkel 30. ja Seang 32. kohani.

Tegemist on sel alal esimeste konkreetsete karistustega, kuid kindlasti mitte üksikjuhtumitega. Pakkumistest mänge müüa on avalikult rääkinud isegi sulgpalli absoluutse tippriigi Taani esindajad. Pärast Malaisia-skandaali lahvatamist avaldas näiteks ka Soome alaliidu juht Mika Heinonen kodumaises ajakirjanduses, et nendegi jutule on tuldud.

«Ma ei saa rääkida nimedest ja ajamääratlusest, sest rahvusvahelisele föderatsioonile tehtud avaldus on anonüümne ja sellisena ka uurimise läbib. Oleme teada andnud, et ebamäärased isikud on meile lähenenud,» sõnas Heinonen Helsingin Sanomatele.