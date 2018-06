Võrkpalli otsepilt: Eesti alustab finaalturniiri Tähe ja Treialita

Enne mängu:

Vahetult enne reisi haigestus üks Eesti meeskonna liidritest, nurgaründaja Robert Täht ning meeskond lendas Tšehhi temata. Samuti on tervislikel põhjustel puudu temporündaja Henri Treial. Peatreener Gheorghe Crețu usub, et nende puudumine meeskonnal jalgu alt ei löö. «Sellest, kellega ma homme alustan, on veel vara rääkida. Aga usun, et teised pingutavad nüüd veelgi rohkem ja olen veendunud, et suudame siin edukalt mängida,» rääkis Crețu päev enne mängu.