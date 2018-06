34 riigi sulgpallurid tulevad Eestisse medaleid jahtima

Euroopa Sulgpalliliidu võistluste valdkonna juht Jimmy Andersen tundis heameelt, et nii paljud riigid on oma sportlased Tallinnasse saatmas: «Juunioride EM on kindlasti Euroopas üks sulgpalli tähtvõistlusi. On suurepärane näha, et järjest rohkemates riikides on häid mängijaid, kellega sel võistlusel osaleda ja EMile on tulemas üha uusi riike. Nii saame Tallinnas esmakordselt EMil tervitada Moldovat.»