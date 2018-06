Otseblogi: skandaalist räsitud Hispaania peab põhimõttelist heitlust naabri Portugaliga

Enne mängu:

Ibeeria poolsaare duelli on jalgpallimaailm näinud koguni 35 korda. Hispaania on neist võitnud 18, Portugal 6. Suurvõistlustel on Portugal peale jäänud vaid korra, 2004. aasta EMil. 2010. aasta MMil võitis Hispaania kaheksandikfinaalis tänu David Villa väravale 1:0, viimati oldi aga vastamisi kuue aasta eest EMil, Hispaania jäi poolfinaalis penaltiseerias jällegi peale. MMidel on aga kõik neli senist mängu võitnud Hispaania.

Samas on rohkem küsimärke just 2010. aasta maailmameistrite, mitte valitsevate Euroopa meistrite kohal. Peatreeneri vallandamine päev enne turniiri algust on igal juhul pretsedenditu samm, olgu põhjused millised tahes. Portugal peab aga näitama, et nad ei toetu vaid Cristiano Ronaldole ning kahe aasta tagune EM-tiitel polnud juhus. Tõestamisvajadust on mõlemal koondisel seega kuhjaga.