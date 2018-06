Rootsi võitis Eesti-Soome-Rootsi maavõistluse, Tšernjavskile individuaalne esikoht

Tšernjavski sõnas kahe päeva kokkuvõtteks, et pärast avapäeva keskendus ta esikoha jahtimisele, sest Berliini EMi pileti kindlustamiseks vajaminevat summat oli keeruline koguda. «Teadsin, et Ekholm on ka teisel päeval päris tugev, aga lootsin, et kallutan võistluse enda kasuks. Enamus tulemusi oli pettumus, rahule jäin vaid kahe alaga – 400 m jooksu ja 110 m tõkkejooksuga,» kommenteeris mitmevõistleja ja lisas, et hetkel pole plaanis suvel rohkem kümnevõistlust teha. «Siin oli mu teine võimalus (Berliini piletit püüda-toim) ja läks nagu läks. Võib-olla proovin sel suvel mõnda muud kergejõustiku ala,» ütles Tšernjavski.