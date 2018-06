Täna: kas imekombel pääsenud Saksamaa vormistab edasipääsu või libastub taas?

Enne mänge:

Avavoorus Mehhikole kaotanud sakslased olid ka Rootsi vastu veel mõnikümmend sekundit enne mänguaja täistiksumist väga räbalas seisus. Ent siis lõi Toni Kroos kauni võiduvärava, mis andis sakslastele tabelisse kolm punkti ja teadmise, et viimases voorus on kõik enda kätes. Tuleb vaid Kaasanis täna Lõuna-Koread piisavalt suure skooriga võita ja tiitli kaitsmine võib jätkuda.

Teises kohtumises lähevad Jekaterinburgis vastamisi Mehhiko ja Rootsi, kellest raskem ülesanne on täita kahtlemata rootslastel. Avavoorus Lõuna-Koreast jagu saanud Rootsi peab kindlalt võitma, ent samas pole ka mehhiklaste edasipääs veel päris kindel ja pingutada on vaja neilgi. Vaatame üle, millised võimalused kõigil neljal meeskonnal täna on.