Jõesaar lendas Šotimaale, Hermet jäi koju

Hermet sõnas eile Basket.ee-le, et jalg teeb endiselt häda ning sajaprotsendiliselt mees hetkel treenida ei saa. Maavõistlusmängudest põhjanaabritega tervislikel põhjustel eemale jäänud Janari Jõesaar on tänaseks taas mänguvormis ja valmis väljakule astuma.

Rahvusmeeskonna debütant Kaspar Treier muljetas neljapäeva varahommikul tund enne väljalendu: «Otsest närvi veel sees ei ole ja tunne on nagu igal teisel päeval. Kahtlustan, et homme hommikul lööb ikka väikese värina sisse.»

Enda teist MM-valikmängude tsüklit alustav Kristian Kullamäe lisas: «Neil peaks olema eesliinis päris head mängijad. Oleme rosteriga tutvunud, kuid paljud mängijad on minu jaoks tundmatud. Saab näha, kuidas võõral väljakul hakkame saame.»

Mängujuht Rait-Riivo Laane hinnangul saab homne mäng olema seniste valikmängude üks raskemaid. «Kreeka on edasipääsu kindlustanud, mistõttu võivad nad esmaspäevasele mängule tulla tavapärasest väiksema motivatsiooniga. Suurbritannia on seni vaid kaotusi tunnistanud ja nende võidunälg koduväljakul on kindlasti väga suur. Peame reedel Glasgows näitama enda parimat mängu.»