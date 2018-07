Federer kritiseeris Serenat, läbi lillede

«Minu hinnangul ei saa kunagi liiga palju testimist olla. Kui testimine on professionaalne ning meid koheldakse kui inimesi, on kõik korras. Aga saan mõnede frustratsioonist aru, ka mina olen vahepeal endast välja läinud,» ütles Federer.

Federeri sõnul testitakse teda Šveitsis olles eriti sagedasti, sest dopingukontrolör elab temaga samas külas. «Kui tal on igav, siis ta ilmselt mõtleb, et lähen vaatan, kas Rogeril on kodus ikka tore olla. See võtab ju ainult kümme minutit,» naljatas tennisist.