Horvaatia treener nuttis, venelaste oma teravmeelitses reporteriga

Teise penaltiseeria järjest võitnud Horvaatia tähistas riigi ajaloos teist korda MMi poolfinaali jõudmist. Peatreener Zlatko Dalic puhkes pärast Ivan Rakitici otsustavat lööki nutma. «Meil oli õnne,» tunnistas ta. «Pärast viimast penaltit tulid kõik emotsioonid minust välja, tundsin tohutut kergendust. Ma ei nuta tihti, ga nüüd oli mul hea põhjus: Horvaatia jõudis poolfinaali! Tegime terve kodumaa õnnelikuks.»

Praeguse põlvkonna säravaim täht, meeskonna kapten ja veerandfinaali parimaks mängijaks valitud Luka Modric: «Elasime üle järjekordse draama. Esimesel poolajal ei mänginud me hästi, ei suutnud palli kontrollida. Pärast vaheaega olime paremad, aga kahjuks ei suutnud kohe ülekaalu maksma panna. Aga kõige tähtsam, et näitasime taas iseloomu! Poolfinaali kavatseme juba nautida.»

Kui nii mõnigi avaldas arvamust, et kaks pikka play-off mängu pidanud Horvaatia on vastasest Inglismaast kurnatum, siis Modric ja Daleic ei olnud sellega päri. «Meil on taastumiseks ja puhkamiseks piisavalt aega,» sõnas Modric.

Stanislav Tšertšessov. FOTO: CARL RECINE / REUTERS

Tšertšessov võrdles koondislasi sõduritega

Venelaste juhendaja Tšertšessov andis aga vahetult pärast mängu platsil omapärase intervjuu.

«Kuidas innustasite meeskonda enne penaltiseeriat?» kõlas küsimus.

Tšertšessov tõstis seepeale käe üles ja vastas: «Kas on veel küsimusi?! On teil veel küsimusi?! Mis ma peaksin ütlema? Kas seda, mida rääkisin mängijatele?» Pärast kordas ta lauset «Kas teil on veel küsimusi?!» mitmel puhul.

Pressikonverentsil tervitasid Venemaa ajakirjanikud peatreenerit püsti seistes ja talle aplodeerides. «Ma ei oska öelda, kas hüppasime üle oma peade või mitte. Valmistusime, töötasime maksimaalselt iga pisiasja kallal. Maailmajagude karikaturniir aitas kõvasti paljusid detaile lahata. Jumal tänatud, kõigi pingutus andis tulemuse,» rääkis Tšertšessov. «Usun, et Venemaa inimesed ei hakanud meid mitte üksnes taas usaldama, vaid ka armastama. Terve kodumaa armastab meid. Loodan, et suutsime olukorda muuta.»

Ning jätkas kujundlikus keeles: «Tundsime end kui armeesse kutsutud sõdurid. Me tahtnuks veel teenida ja sõdida, kuni 15. kuupäevani välja, aga täna meid kahjuks kurvastati ja saadeti teenistusest koju.»

Enda tuleviku kohta lausus Tšertšessov – kelle leping lõpeb pärast MMi –, et selliseid asju on praegu võimatu ja mõttetu ennustada. «Me ei tea, kes on uuel turniiril meie vastased. Pole mõtet tormata sündmustest ette. Kõige tähtsam on alati kõike rahulikult mõelda.»