«Muidugi – kiivrit pähe pannes loodab alati võistleja sinus, et võidad. Aga eelkõige oleme siin tõesti testi eesmärgil. See on meie ainus test Soome ralli jaoks ning teeme selle jooksul väga palju muudatusi. Valmistume selleks nii hästi kui võimalik, aga samas on tõesti väga hea jälgida, mida Craig või Ott teeb, see on meie võrdlusmoment, et näha, kas muudatused on olnud head või halvad. Hea, et meil on see võrdlusmoment,» rääkis Paddon Postimehele.