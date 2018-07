17-aastane ründaja purustas üleminekuga Müncheni Bayernisse rekordeid

Daviesi eest käis Bayern välja rekordilised 22 miljonit eurot. Sellise summa eest ei ole kunagi varem MLS-ist ühetegi mängijat mujale ostetud. Davies on esindanud oma koduklubi hästi, olles 20 mänguga löönud kolm väravat ning andnud lausa kuus väravasöötu.

Davies on tõeline talent. Kõigest 17-aastasena ootab teda suur tulevik. Ta on juba praeguses vanuses tõeliselt hea jalgpallur ja loomulikult tundis tema vastu huvi palju klubisid. Olen tõeliselt õnnelik, et Davies otsustas Müncheni Bayerni kasuks," rääkis meeskonna spordidirektor Hasan Salihamidzic.