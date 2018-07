Tšempion Tänak: kuidas saaksin kurta? Ideaalne nädalavahetus!

Saarlase nägu oli mõistagi naerul. «Kuidas saaksin kurta?» päris Tänak. «Ideaalne nädalavahetus. Esimene päev oli raske ja edasi kasvatasime lihtsalt eduseisu. Meeskond on teinud täiuslikku tööd ja oli lihtsalt ideaalne ettevalmistus. Kõik, mida me soovisime sai tehtud ja meeskond on täiega meie selja taga. Nii see peabki olema: koostööd tehes on kõik võimalik.»