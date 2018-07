Klopp pärast Meistrite liiga finaali tehtud videost: eks me tarbisime natuke liiga palju alkoholi

Meistrite liiga finaal, mille Liverpool 1:3 Madridi Realile kaotas, oli juba tükk aega tagasi, kuid kaotusvalu ei pruugi Klopist kunagi täielikult kaduda. Vaatamata kaotusele, väitis sakslane, et oli valmis Liverpooliga jätkama juba mõned tunnid pärast kaotust. Samal õhtul tabati ta ühest baarist koos sakslastest fännidega.

«Eks me olime kõik veidi liiga palju alkoholi tarbinud. Selliste videote pärast tulekski alkoholi tarbides nutitelefonid eemale panna. See on minu silmis parim nõuanne,» rääkis Klopp Goal.com'ile antud intervjuus.

Kuigi paljud inimesed järeldasid sellest, et Kopi jaoks ei tähenda selline kaotus midagi ja ta ei hooli piisavalt oma meeskonna tulemustest, siis tegelikult asi päris nii ei ole. «Ma võin kindlat väita, et tahan vaid võita selle seltskonnaga, mis mul on. Ma vihkan kaotamist. Ma olen õppinud kaotustega leppima, aga ma siiski vihkan kaotada,» rääkis Liverpooli peatreener.

«Kui lõpuvile kõlab, siis ma ei raiska oma elu kannatamise peale. Ma ei võta kaotust endaga mitte kuskile mujale kaasa. Ma veedan mõne hetke omapead ja pärast seda olen taas endine. Ma ei soovi kaotusi endaga kaasas kanda. Sa ei saa tagantjärgi parandada midagi. Ma võin mängust pärast lõpuvilet rääkida, aga mul ei ole siis enam mingisuguseid tundeid,» rääkis Klopp.

«Liverpooliga peetud finaal Kievis ei tundunud minu viimase sammuna. Me oleme oma arenguteel umbes kuskil keskel. Me ei ole veel võitmatud, me pole parim meeskond maailmas, aga meil on oma eriline stiil, mis teeb meie meeskonnast väga tugeva vastase,» lausus Klopp.

«Ma olin finaali esimese poolajaga väga rahul. Kõik arvasid, et Madridi Real on suur favoriit ning võidab lihtsalt. Pärast esimest pooltundi hakati aga vaatama, et mäng on võrdne ja huvitav. Me küll kaotasime, aga siiski olema Meistrite liiga hõbemedalistid,» kirjeldas lühidalt Klopp, miks ta on oma meeskonna üle siiski uhke ka pärast kaotust.

«Me alustame sel hooajal otsast peale. Meil tuleb kindlasti juba keerukas alagrupp, aga me peame olemas selleks valmis ja minu arvates me olemegi valmis,» rääkis Klopp lõpetuseks.