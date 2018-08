Sõudjatel on mõistus otsas

Eestis on ehk kaks spordiala, kus medaleid peetakse iseenesest mõistetavaks. Need on vehklemine ja sõudmine. Ja nii nagu vehklejad jäid juulis maailmameistrivõistlustel autasuta, ei suutnud ka Eesti paarisaeruline neljapaat Šotimaal Strathclyde’i spordisõprade ootustele vastata.