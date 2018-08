Kristjan Ilves jätab suvise GP esikoha ilmselt kaitsmata

Ilves loodab parimas vormis olla talvel. «Tähtis on talvel hea olla, kuid suvised võistlused annavad hetkevormist hea ülevaate,» ütles Ilves rahvusvahelise suusaliidu (FIS) vahendusel. «Suvine ettevalmistus on mul tänavu läinud hästi. Juunis treenisime Otepääl ning juulis viibisime kahenädalases laagris Innsbruckis. Nüüd oleme tagasi Otepääl. Palju rasket tööd on tehtud, kuid mitu treeningkuud on veel ees.»