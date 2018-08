Füsioterapeut: Uibo naljatles, et katkestab ainult siis, kui peab karkudel ära minema

Eesti koondise füsioterapeut Risto Jamnes andis Uibo seisundile hinnangu. «Algelise ultraheliga sai selgeks, et achilleus pole katki, aga muutusi oli jalas näha küll,» sõnas Jamnes. «Trauma piirkond on sama, mida pikalt ravitud. Võib-olla on tegemist venituse või osalise rebendiga. Ma praegu siiski ei paneks täpset diagnoosi, enne peab jala ikkagi arst üle vaatama. Aga minu teada sõidab ta siit otse koju, kuid Eestis teda üle ei vaadata.»