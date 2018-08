PM Berliinis. Koondisekaaslane, konkurendid või ilm – kellega võistlevad Eesti maratoonarid EMil?

«Kui ma nii hakkaks mõtlema, siis ma ei viitsiks Romaniga suhelda või aidata teda teisel kuju. Tänagi istume siin ja mõtleme koos, kuidas rajal paremini hakkama saada,»sõnab Nurme.

«Asja tuleb vaadata laiemas perspektiivis. Eestis on meil üks konkurent, keda huvitab ainult Eesti meistrivõistluste medali võitmine, aga meie vaatame laiemat pilti ning nihutame oma piire, et saada paremat kohta, paremat aega ning anda Eesti ühiskonnale selle jooksuga paremat väärtust edasi,» lisab Fosti.

Ent kui asi jääks lõpusirgele, mis siis saaks? «Siis ma annan ikka kõik selleks, et teda edestada. Ma valetaks, kui ma ütleks, et mine ikka sina. Ma ikka loodan, et edestan teda, aga see pole esimene eesmärk,» naerab Nurme.

Tiidrek Nurme ja Roman Fosti FOTO: LIIS TREIMANN / PM/SCANPIX BALTICS

«Konkurents on edasiviiv jõud. Aga muidugi, kui asi jääb viimasele 100 meetrile, siis panen oma sprinterivõimed tööle! Kahju, et Tiidrekul pikki juukseid pole, siis saaks nendest tõmmata,» vastab Fosti.

Täna hommikul arutati ka pikalt, kuidas maratoonareid rajal aidata. Neile tulevad appi vabatahtlikud, alaliidu liikmed ning takistusjooksja Kaur Kivistik.

«Minu ja Romani treeningud ja ettevalmistus on olnud erinevad, selles suhtes meil mingit kokkulepet pole, kuidas me jooksma hakkame. Eelkõige sai läbi räägitud, kuidas abimehed meid aitavad – kuidas jooke kätte saada, kuidas jääd nokamütsi alla panna. Viimased viis nädalat on Berliinis olnud ikka päris soe ning teame, et maratoni on soojas raske joosta,» selgitab Nurme.

Siiski on ilmateade olnud veidi leebem ning ennustuse kohaselt on homme kohaliku aja järgi kell 10 19 kraadi sooja. «Jumal on andnud meile siis rohkem elupäevi. See polekski väga tervislik kui peaksime 30 kraadiga maratoni jooksma. Õnneks praegu tundub, et ilm on taandunud,»sõnab Nurme.

Mis rohkem rahuldust pakuks – aeg või koht?

Fosti (isiklik rekord 2:17.54): «Vaadates ilma, siis ikka koht, mingit isiklikku rekordit on siin ilmselt päris raske joosta. Minu eesmärk on ületada Zürichi EMi 18. koht.»