Rauno Nurger jätkab karjääri Hispaanias

«Olen ise väga rahul! Hispaania oli sihtmärk ja sinna me ka saime. Tean praegu nii palju, et LEB Oro on väga tasavägine liiga, kus esimene võib vabalt kaotada ka viimasele. Tean, et meeskond on seal liigas keskmik, aga plaanid on algavaks hooajaks seatud kõrgele,» vahendab Korvpall24 Nurgeri sõnu.