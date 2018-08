Cretu: tuleb tegutseda korrektselt ja enesekindlalt

Meeste koondise jaoks on tegu esimese mänguga valiksarjas. Kohtumise teeb eriliseks fakt, et Läti koondise peatreeneriks on endine Eesti rahvusmeeskonna juhendaja Avo Keel ja see mäng on tema jaoks esimene kord Eesti vastu treenerina tegutseda. Mäng toimub Riga Arenal ja algab kell 19.00. Mäng on otsepildis Kanal12 ja Postimehe ekraanidel alates kella 18.45st.

Läti koondise peatreener Avo Keel tõdes, et pärast 0:3 kaotust Iisraelis on tema meeskonna seis keeruline. «Reaalsus ütleb, et oleme kehvas seisus. Peame Eesti vastu minema ja nii-öelda hullu hakkama panema, tuleb või ei tule. Peame riskima, teist võimalust meil pole,» ütles Keel. «Kui me võrdleme Läti ja Eesti koondise mängijaid, siis võrdluse kannatavad lätlased välja libero ja sidemängija osas, ülejäänud positsioonidel on eestlased selgelt üle. Vastasel juhul mängiksid lätlased Meistrite liigas ja Euroopa tugevates klubides, kus Eesti poisid on. Aga loomulikult läheme ja võitleme nagu oskame, kuni on mingigi võimalus edasi pääseda,» lisas Keel.