PM Riias. Multitalent Urmas Tali videointervjuus: kui on midagi antud, tuleb seda kasutada

Vollerahvas teab: noorpõlves oli Tali tõsine laulupoiss. Kuula juba videost lähemalt, mida saarlasel selle kohta öelda on.

Ent tänase põhimõttelise Läti - Eesti pallilahingu kohta lausus Tali kelmikalt: «Loodame, et täitub nende kohalike lätlaste lootus, kes ütlesid, et nad lähevad vaatama, kui hästi Eesti mängib ja kuidas Läti neile vastu ei saa. Kuigi ma olen kindel, et lätlased ei ole veel alla andnud ja annavad kõva lahingu.»