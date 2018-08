Täna otsepilt: kas Eesti naiskond murrab tugeva Tšehhi?

ENNE KOHTUMIST:

Kui rahvusnaiskond alustas EM-valiksarja 2:3 kaotusega Soomele, siis sellele järgnenud mängul võõrsil Rootsiga saadi 3:1 võit, mis tõstis meie naiskonna E-alagrupis teisele kohale. Kahe vooru järel on nii Eestil kui Soomel kirjas 4 punkti. Rootsi ja Tšehhi järgnevad 2 punktiga. Vaata kõiki tulemusi ja tabeliseisu!

Eesti naised mängisid Tšehhiga viimati 2004. aastal, kui Tšehhi B-koondis alistas Eesti naiskonna kontrollkohtumises 3:1. Aasta varem kaotati Tšehhile kontrollmängus 0:3. Tšehhi näol on tegu tugeva võrkpalliriigiga, naiskonnal on ette näidata EMi pronks aastast 1997. Kokku on EMil osaletud 10 korda, MMil 3 korda. Viimasel EMil aastal 2017. saadi 12. koht, Euroopa liigas saadi sel aastal 3. koht.

Eesti naiskonna peatreener Andrei Ojamets kinnitas, et võit lisab kahtlemata vajalikku enesekindlust.

«Sellised võidud annavad enesekindlust juurde ja tahtmist veel võita. Aga fakt on, et see mäng Tšehhiga ei saa kindlasti olema lihtne, neil on kaks kaotust selja taga, mõlemad 2:3, kindlasti ei taha nad kodusaalis veel Eestile kaotada,» hindas kogenud juhendaja olukorda.

«Tšehhi naiskond on füüsiliselt väga võimas, seal on pikad mängijad. Eks me proovime ka nende vastu leida seda õiget retsepti,» lisas Ojamets.

Pärast võõrsilmängu kohtutakse Tšehhiga viimases sel aastal peetavas mängus koduses Kalevi Spordihallis 25. augustil.

Eesti naiskonna koosseis mänguks Tšehhiga: Hanna Pajula, Ingrid Kiisk, Nette Peit, Eliisa Peit, Eliise Hollas, Kaisa Bahmatsev, Kristi Nõlvak, Julija Mõnnakmäe, Kristiine Miilen, Liis Kullerkann, Kertu Laak, Kristel Moor, Liis Noormets, Kadi Kullerkann.