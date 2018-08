Õed Williamsid lähevad US Openil taas vastamisi

Serena Williamsi enda arust ei ole selline variant parim, et õega juba teises ringis kohtuma peab. «Kui meil oleks olnud võimalus, oleks hea meelega hiljem omavahel kokku läinud,» rääkis Serena BBC-le. Venus Williams usub, et mõlemal õel on eesmärgiks mängida paremat tennist: «Hetkel on turniir alles väga alguses. Meie mõlema eesmärgiks on üha paremini mängida.»