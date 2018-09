Haruldase haigusega olümpiavõitja naasis tippsporti

«Šanss saada Stevens-Johnsoni sündroom on väiksem kui loteriiga võitmine. See on minu moodi õnn,» rääkis Norra suusahüppaja Daniel-Andre Tande kevadel. Pyeongchangis meeskondlikuks olümpiavõitjaks tulnud norralane ei taha tippspordist siiski loobuda ning naasis hiljuti hüppetorni.