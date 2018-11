Korvpalliekspert Kalevi võidust: 19 ründelauda jõulise meeskonna vastu on väga suur number

Endine korvpallur ja praegune ekspert Heino Enden märkis, et määravaks said ründelauad, mida kalevlased noppisid koguni 19.

«Võit oli selle asja juures kõige tähtsam. Kuidas see tuli, polegi tähtsust, sest kaks punkti on tabelis. Määravaks said ründelauad. Me saime 19 ründelauda, mis on väga suur number sellise jõulise meeskonna vastu,» sõnas Enden mõned minutid pärast lõpusireeni Kanal 12 otse-eetris.