PM Austraalias. Ott Tänak: enam pole midagi kaotada

Tänak rääkis põgusalt ka oma debüüthooajast Toyotast ja vaatas ette juba järgmisele aastale. «Aasta on olnud positiivne. Kui aastat alustasime, siis lootsime olla konkurentsis, aga tegelikult me ei teadnud midagi – kus me oma asjadega oleme või kuidas üldse see elu uues meeskonnas minema hakkab.

Samas väga palju arendust me see aasta ei ole teinud. Soomeks saime amordid ja mootori – väikesed asjad ja enamasti on kõik olnud pigem seadistamine. Suurt arendust on teha veel omajagu. Tahaks loota, et see aasta oleme palju õppinud ja järgmine aasta näeme mingeid samme.»