Eesti saalijalgpallikoondis võõrustab kahel korral Lätit

Saalijalgpallikoondis on Lätiga kohtunud 12 korral. 11 korda on triumfeerinud lõunanaabrid, kuid 2013. aasta Balti turniiril õnnestus Eestil 5:5 viigistada.

Kohtumiste pääsmed tulevad müüki Piletilevisse, lisaks on need saadaval kohapeal. Ühe pääsme hind on 3 eurot. 1954. aastal või varem sündinutele ning 2012. aastal ja hiljem sündinutele on sissepääs tasuta.