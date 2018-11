Tänase õhtu maiuspalana lähevad omavahel kokku AS Roma ning Madridi Real. Mõlemal meeskonnal on hetkel tabelis võrdselt üheksa punkti, mis tähendab, et tänase mängu võitja on väga suure tõenäosusega ka alagupivõitja. Mõlemad meeskonnad kaotasid koduliigas viimase kohtumise, kuid on enne seda näidanud soliidselt häid esitusi.