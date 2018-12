10 põnevat fakti saalihoki MMi kohta

1. 16st koondisest 11 esindavad Euroopat (Soome, Rootsi, Šveits, Tšehhi, Norra, Taani, Läti, Saksamaa, Eesti, Slovakkia, Poola), üks Ameerikat (Kanada) ja neli Aasia-Okeaaniat (Jaapan, Singapur, Tai, Austraalia). Rahvusvahelisel saalihokiliidul (IFF) on liikmeid ka Aafrikast, aga sealne tase ja organiseeritus pole MM-koha eraldamiseks veel piisav. Võrreldes 2016. aasta MMiga võeti üks koht ära Ameerikalt ja anti see Aasia-Okeaaniale, mis tulemustele tuginedes oli põhjendamatu, sest mõlemad Ameerika esindajad (USA ja Kanada) edestasid kõiki Aasia-Okeaania esindajaid.

2. Praha on esimene meeste saalihoki MMi kolmandat korda (varem 1998, 2008) võõrustav linn. Kolme MMi on võõrustanud ka Rootsi, aga seal mängiti kahel esimesel puhul (1996, 2006) Stockholmis ja viimati (2014) Göteborgis. 2020. aastal tõuseb Prahaga samale pulgale varem 2002. ja 2010. aasta MMi võõrustanud Soome pealinn Helsingi. Kaks MMi on toimunud Šveitsis (2004 ja 2012), üks Norras (2000) ja Lätis (2016).

3. Korraldajate üks suur eesmärk on püstitada meeste MM-turniiride publikurekord, mis kuulub praegu 104 406 pealtvaatajaga 2014. aastal Göteborgis toimunud MMile. Lisaks soovivad korraldajad ületada ka MMi avapäeva ja finaalmängu publikurekordid, mis on vastavalt 13 280 (Riia 2016) ja 15 106 (Stockholm 1996). Võistluste pea-areeniks on 17 383 pealtvaatajat mahutav O2 Arena ning poolfinaalide ja medalimatšide piletid on korraldajate väitel peaaegu läbi müüdud.

4. Kui Eesti koondisesse kuulub seitse Rootsi päritolu väliseestlast, siis Soome ja Rootsi taustaga mängijate värbamine on maailma saalihokis tavaline komme. Kanada eest mängib näiteks Valtteri Viitakoski, Jaapani eest Kaj Rasmussen, Austraalia eest Carl Hammarlund, Poola eest Alexander Dahlström, Tai eest Jimmy Holmström ja Alexander Rinefalk.

5. Kolmapäevasel jalgpalli Meistrite liiga kohtumisel Madridi Atletico - AS Monaco abikohtunikuna tegutsenud soomlane Mikko Alakare on maailma juhtivaid saalihokikohtunikke, kes teenindas 2004. aasta MM-finaali Rootsi - Tšehhi. Alakare on ametis ka täna algaval MM-finaalturniiril.

6. MM-finaalturniiril peetakse kokku 48 kohtumist, mida teenindavad seitse kohtunikepaari (saalihokis kasutatakse sarnaselt käsipallile kindlaid paare, mille liikmeid ei vahetata). Soome ja Rootsi on esindatud kahe, Šveits, Tšehhi ja Läti ühe paariga. Esimest korda teenindavad meeste MMi naiskohtunikud, kelleks on Šveitsi paar Corina Wehinger - Sandra Zurbuchen.

7. MM-finaalturniiri kohtumiste otseülekandeid näidatakse vähemalt 11 riigi (Tšehhi, Hiina, Taani, Soome, Saksamaa, Läti, Singapur, Slovakkia, Rootsi, Šveits, Tai) telekanalites. Kõik MMi kohtumised on otsepildis vaadatavad rahvusvahelise saalihokiliidu (IFF) Youtube'i-kanalil. 22-st kohtumisest teeb otseülekande Rahvusvahelise Olümpiakomitee internetitelevisioonikanal Olympic Channel.

8. MM-finaalturniir toimub detsembris kuuendat korda. Kuni 2006. aastani mängiti saalihoki MMi maikuus, aga eesmärgiga võistelda keset hooaega ja ajal, kui teiste võistkondike saalialade (korvpall, käsipall, jäähoki) hooaja kulminatsioon pakub (meedia)tähelepanu osas väiksemat konkurentsi, liigutati 2008. aasta MM detsembrisse. Järgmine muudatus seisab ees 2022. aastal, sest IFF on otsustanud, et jalgpalli MMi ajal (Katar võõrustab turniiri kliima tõttu ebatavalisel ajal) turniiri pidamine oleks alale kahjulik. Nõnda mängitakse 2022. aasta saalihoki MM oktoobris.

9. 11st väljamängitud meeste MM-tiitlist on Rootsi võitnud kaheksa ja Soome kolm. Korra on finaali jõudnud Šveits (1998) ja korra Tšehhi (2004), ülejäänud finaalid on olnud Soome - Rootsi vastasseisud. Lisaks neile neljale riigile on MM-medali võitnud Norra, kes pälvis pronksi esimesel, 1996. aastal peetud MMil. Esinelikusse on jõudnud veel Taani (4. koht 1998 ja 2000) ja Saksamaa (4. koht 2012).