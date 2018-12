Võrkpalli otsepilt: kas Selver rikub Tartu jõulurõõmu?

Et ühisliigas 30 punktiga liidrikohta hoidev Tartu langes karikasarjas poolfinaalides konkurentsist, ootab neid täna ees aasta viimane ametlik mäng. Enne, kui selverlased verivorsti ja seapraadi sööma lubatakse, tuleb neil aga reedel madistada Tallinna derbis TalTechiga. Edu korral on seni 22 punkti kogunud Selveril võimalus kerkida mööda liigas teist kohta hoidvast Riia meeskonnast.